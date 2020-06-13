مشاهير ونجمات تحدين العزل الصحي على البحر بالكاش والفساتين المبهجة

شهدت الأيام الماضية باقة كبيرة ومتنوعة من إطلالات المشاهير والنجمات على البحر على الرغم من أن صيف هذا العام مختلفا تماما عن الأعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن بعض النجمات حرصن على الاستمتاع بالأجواء الصيفية والبحر لكسر ملل العزل المنزلي.

لفتت الكثير من النجمات الأنظار حول إطلالاتهن الجذابة والأنيقة اللاتي ظهرن بها على البحر، فتألقت الفنانة هنا الزاهد وشقيقاتها بمجموعة من الإطلالات الصيفية المميزة التي كشفت عن جمالهن، ظهرت هنا مرتدية كاش مايوه أبيض اتسم بالبساطة.

أطلت ياسمين صبرى بعدة تصميمات جذابة وعصرية وكان آخرها الفستان الأزرق الأنيق وحمل التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta FranchiK، بينما بلغ سعر الفستان 569 دولارا، وبعد الخصم وصلت تكلفته إلى 342 دولارا.

Advertisements

تألقت زوجة الفنان مصطفى فهمي في إحدى الصور حيث ارتدت هوت شورت قصير يصل إلى حدود فوق الركبة، ونسقت معه شميز باللون الابيض المخطط.

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء فقط بينما تألقت أيضا الفنانة جيهان خليل ومنة عرفة وريم مصطفى ونسرين طافش وسميرة سعيد وديانا حداد وغيرهن من النجمات.