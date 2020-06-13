أنباء عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت تقارير صحفية عن تدهور الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف.

ونقلاً عن مصادر مقربة من المطرب السوري، أكدت التقارير، أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية “حلاوة الروح”، بسبب حالته الصحية.

وأغنية "حلاوة الروح" من كلمات الشاعرة نادين الأسعد وألحان وليد توفيق.

وكان آخر ظهور للوسوف على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نيسان/ أبريل، من خلال رسالة مصورة من داخل منزله يحث فيها جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

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وقال في رسالته إن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس "خابط الكرة الأرضية" على حد تعبيره.

وتابع: "أول شي لازم نعرف إنه في الله في رب يعبد نحن من قدّه اجانا فيروس صغير هلك البشر".

وطلب من متابعيه الجلوس في المنزل مثلما هو ملتزم بالحجر المنزلي في مسقط رأسه كفرون بسوريا، وإذا كانوا يرغبون في شيء فمن الممكن شراؤه عبر الإنترنت بدلاً من الخروج من المنزل.