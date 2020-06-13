آمال ماهر تتصدر تريند «تويتر» أثناء حفلها في الأهرامات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أحيت الفنانة المصرية آمال ماهر حفلاً غنائياً بدون جمهور أمام سفح الأهرامات، أُذيع على قناة MBC مصر، ومنصة "شاهد vip"، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر بعد الدقائق الأولى من انطلاقه.

استمر الحفل حوالى ساعتين إلا ربع، قدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا"و" لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.



وتفاعل قطاع كبير من المدونين ومحبي أمال ماهر مع الحفل وهو ما جعل اسمها واحد من أكثر الاسماء تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"

أعربت ماهر عن سعادتها بردود فعل الجمهور، وكتبت تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قالت فيها: "أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة، وردودكم اسعدتني جدا، وأتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب أكون قدرت أعمل حاجة تسعدكم".