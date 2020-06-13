محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بأربع صور جديدة. اختارت نرمين أن تكون الصور الأربعة لوجهها فقط، وحازت على إعجاب جمهورها، معلقة بمساء الخير والسعادة. جدير بالذكر أن نرمين واحدة من أشهر نجمات التسعينيات، حققت نجاحًا كبيرا، وقدمت مجموعة من أجمل المسلسلات التليفزيونية، ومن بين الأعمال التي شاركت فيها: "حياة الجوهري"، "رد قلبي"، "السيرة الهلالية"، "البحار مندي"، "الأصدقاء"، و"الليل وآخره".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي تشارك جمهورها بأربع صور لوجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.