أيتن عامر: "مش ناقصني غير ألبوم تامر عاشور الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قالت الفنانة أيتن عامر، إنه لا ينقصها في الفترة الحالية سوى سماع ألبوم تامر عاشور الجديد.

وكتبت أيتن، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏هو أنا حاليا حقيقي مش ناقصني غير ألبوم تامر عاشور الجديد".

يذكر أن أيتن عامر، شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "فرصة تانية" بدور "ريهام"، كما ظهرت كضيف شرف حلقات "رجالة البيت".

"فرصة تانية" عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة درامية لمحمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة.