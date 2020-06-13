أحلام عن آمال ماهر: "صوت عظيم كعظمة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أثنت الفنانة أحلام، على صوت الفنانة آمال ماهر، بعد مشاهدتها لحفل أحيته الأخيرة أمس الجمعة، بدون جمهور أمام الأهرامات.
وكتبت أحلام عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "صوت عظيم كعظمة مصر.. العظيمه آمال ماهر شكراً لانك بينا".
كانت أحلام نصحت جمهورها ومتابعيها أمس بمشاهدة الحفل الذي عُرض على الهواء مباشرة عبر قناة mbc مصر، وطلبت منهم الاستمتاع بالحفل وبصوت آمال، وهي التغريدة التي أعادت الأخيرة نشرها عبر "تويتر" معبرة عن امتنانها لأحلام.
آمال غنت أمس عددا كبيرا من أغانيها على مدار ساعة ونصف تقريبا، بينها "يا عيني عليكي يا طيبة، طوبة فوق طوبة، اللي قادرة"، كما غنت لنجوم الزمن الجميل وردة وعبدالحليم حافظ.
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