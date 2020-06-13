بعد حفله.. نوال الزغبي توجه رسالة لوائل كفوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نوال الزغبي، على توجيه رسالة إلى الفنان وائل كفوري، بعد حفله الغنائي الذي أحياه مؤخرا، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء وسط أزمة فيروس كورونا، وتُعرض عبر منصة شاهد.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏حفلة رائعة.. نجم النجوم.. وصديق صدوق بفتخر فيك.. بحبك وائل كفوري".

الحفل جاء تحت شعار "مكملين معكم"، وفي إطار المبادرة الترفيهية للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور.