صور| حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد مربية كينية: "هي حقا أخت لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة حلا شيحة، على الاحتفال بعيد ميلاد مربية كينية الجنسية تعيش معها في منزلها.

ونشرت حلا، صورا لها من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عزيزتي راشيل، في الواقع انتي لست مربية، أعتبرك فرد من أسرتنا، عيد ميلاد سعيد، شكرًا لك على كل شيء، لرعايتك لنا جيدًا".

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وتابعت: "تلك السيدة الكينية الرائعة من أفريقيا.. هي حقا مثل أخت لي".

وأضافت: "شكرًا لكي راشيل على كل شيء.. وأتمنى لك في عيد ميلادك كل خير أيتها الفتاة الكينية.. أنتي رائعة لا يهم إن كنتِ سوداء أو بيضاء".

يذكر أن، حلا شيحة، شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" بطولة: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.