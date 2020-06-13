صادق الصباح: "أحزنني رحيل الصديق الخلوق مهندس الديكور حسين العزبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص المنتج صادق الصباح، على نعي مصمم الديكور الفنان ‏‏حسين العزبي، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ ٧٣ عاما.

وكتب الصباح، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "أحزنني رحيل الصديق مهندس الديكور الخلوق والمتميز الأستاذ ‎حسين العزبي بصمت، بعد تعاون طويل أثمر عن أعمال ناجحة ترسخ في ذاكرة المشاهد العربي.. مثواك الجنة إن شاء الله".

يذكر أن، الفنان حسين العزبي كان قد تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر ‏بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحي، عمل أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان، ‏وكان عضوا ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.‏

وكان الفنان حسين العزبي، صمم ديكور وملابس لحوالي 75 عملا مسرحيا كان أشهرها "عاشق المداحين، تخاريف، ماما أمريكا، رصاصة ‏في القلب، أنا ومراتي ومونيكا"، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها "جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ‏عن بحث علاقة التشكيل بالمسرح الشعبي، جائزة وزارة الثقافة في الديكور المسرحي عن عرض ماما أمريكا وأحلام ياسمين 1996، ‏شهادة تقدير عن عرض عاشق المداحين 1978، شهادة تقدير من محافظة الجيزة 1987، شهادة تقدير فى مجال الفنون والمسرح ‏‏1980، وكرمته وزارة الثقافة فى افتتاح الدورة 11 من مهرجان المسرح ‏القومي 2018 .‏