محمد نور عن عيد ميلاد نجله: "كان نفسي احتفل لولا الظروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد نور، عضو فريق واما، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله الصغير عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر نور، عددا من الصور لنجله، وعلق: "النهاردة عيد ميلاد ابني الصغير عبدالله.. كل سنة وانت طيب، ربنا يبعد عنك كل شر انت وكل أولادنا، وربنا يطول في عمرك وأشوفك لما تكبر إن شاء الله.. كان نفسى احتفل بيك لولا الظروف الصعبة".

وشهد مطلع الشهر الجاري، وفاة والد محمد نور عضو فريق واما، وأعلن على صفحته على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي أبويا الحاج نور الحفناوي، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".