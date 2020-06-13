تراند اليوم : "فرح سنية".. ناهد رشدي تكشف مفاجأة عن مشهد عرسها في "لن أعيش في جلباب أبي" ​

على الرغم من مضي 24 عامًا على العرض الأول للمسلسل التليفزيوني "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجم الراحل نور الشريف، إلا أن المسلسل المأخوذ عن رواية للأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، تصدر "التريند" على محرك البحث "جوجل".

تزامن ذلك مع عرض حلقة الأمس من المسلسل على قناة "دي إم سي" التي تتزوج فيها "سنية" (ناهد رشدي)، ابنة "عبدالغفور البرعي" من ابن الجيران (ياسر جلال)، والذي جرى تصويره في منزل الأسرة، وتعامل فيه الفنانون بشكل تلقائي، كما أكدوا في تصريحات لهم.

وقالت ناهد رشدي في مداخلة تليفزيونية مع برنامج "مساء دي إم سي": "محدش كان يتوقع النجاح الباهر للمسلسل وأنه يحقق هذا النجاح على الرغم من مرور 24 سنة على أول عرض له".

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واستعادت "ناهد" ذكرياتها مع المسلسل قائلة: "كنت هموت وأضحك أثناء تصوير الفرح وطلب مننا المخرج بأن نتعامل بشكل طبيعي مش تمثيل".

وقالت إن "مشهد فرح سنية استغرق تصويره يوما كاملا ومن ‏الذكريات التى لا يمكن نسيانها أن مشهد الأكل كان حقيقيا، إذ ‏طلب منا المخرج أحمد توفيق أن نأكل دون أى اعتبار لتصوير ‏المشهد فخرج بهذا الشكل، وكلنا كانت أعيننا على الديك الرومى ‏الذى أحضرته الفنانة حنان ترك، وفوجئنا بالفنانة سهير البارونى ‏تخرج "كيس أسود" لتعبئ فيه الأكل".‏

وناهد رشدي (64 عامًا)، تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982. عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة التسعينيات، من أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة: لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، وهي شقيقة والد الممثلة داليا مصطفى.



والمفاجأة أن ناهد التي قامت بدور ابنة الفنانة عبلة كامل أكبر منها في الواقع بـ 4 سنوات.

