ورد الخال: لم أعد أنتمي إلي هذا العالم

نشرت الفنانة اللبنانية ورد الخال صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها بأنها لم تعد تنتمي لهذا العالم.

أضافت الخال أنها تنتمي لذكريات طفولتها، إلي لبنان

والدها وإلي حلمه، ووضحت ورد أنها إنسانه قبل أن تكون ممثلة وأنها تغضب مثل الغاضبين في الشارع وأن السبب هو الحكام الفاسدين.

اختتمت الخال كلامها بأنها سعيدة بعائلتها التي تعتبرهم وطنها الصغير وحذرت بأن أي تعليق سياسي سيتم مسحه على الفور.

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يذكر أن أحدث ما شاركت فيه ورد الخال هو مسلسل دارين مع عباس النوري ونخبة من نجوم سوريا ولبنان.