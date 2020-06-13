نشرت الفنانة اللبنانية ورد الخال صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها بأنها لم تعد تنتمي لهذا العالم.
أضافت الخال أنها تنتمي لذكريات طفولتها، إلي لبنانوالدها وإلي حلمه، ووضحت ورد أنها إنسانه قبل أن تكون ممثلة وأنها تغضب مثل الغاضبين في الشارع وأن السبب هو الحكام الفاسدين.
اختتمت الخال كلامها بأنها سعيدة بعائلتها التي تعتبرهم وطنها الصغير وحذرت بأن أي تعليق سياسي سيتم مسحه على الفور.
يذكر أن أحدث ما شاركت فيه ورد الخال هو مسلسل دارين مع عباس النوري ونخبة من نجوم سوريا ولبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال: لم أعد أنتمي إلي هذا العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.