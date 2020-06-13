النجمة إيمان العاصي توجه رسالة شكر لكل من ساندها فى محنة كورونا

أميرة الدراما تؤكد أنها تمارس حياتها بشكل طبيعى ومستعدة للتبرع بالبلازما للمصابين بالفيروس

وجهت النجمة إيمان العاصي رسالة شكر عبر مواقع التواصل الhجتماعى لجميع من وقف إلى جوارها وساندها أثناء محنة إصابتها بفيروس كورونا خصوصًا فناني مصر وإعلاميها، مشيرة الى أن أزمتها الأخيرة وتعافيها، كشفت لها جانباً مهماً فى حياتها وهو حب الناس لها.

قال أميرة الدراما: "مشاعر الإخوة والمحبة التي غمرتني فور الإعلان عن إصابتى وشفائى من فيروس كورونا إسعدتنى بشدة، لما وجدته من دعم ومساندة من زملائى فى الوسط الفنى ومن الإعلاميين ومن عدد

كبير من المصريين والعرب، وكنا ندعم بعضنا البعض على المستوى النفسي بشكل مستمر".



أشارت العاصى فى رسالتها التى وجهتها لزملائها فى الوسط الفنى إلى أن هذا ليس بجديد على الفنانين، الذين يقفون دائمًا بجانب من يمر بأي ظرف صعب، قائلة: "أنتم السند لبعضكم البعض".

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وطمأنت أميرة الدراما جمهورها بأنها عادت بالفعل إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى والتقت مع ابنتها وعائلتها مع الالتزام التام بكل معايير الوقاية، وأكدت أنها مستعدة للتبرع ببلازما الدم

الخاصة بها لأى مصاب بفيروس كورونا، قائلة: "حتى أكون سبباً فى شفاء مرضى كورونا".

أعربت عن أملها فى أن المتعافين من فيروس كورونا لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل نبذ أو خوف، خصوصًا أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس، لقدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.



أوضحت أنها تتطلع إلى تقديم عمل فنى عن فيروس كورونا وآثاره النفسية والإنسانية وكيفية مواجهته والالتزام بكافة المعايير وإجراءات الوقاية.



كما أعربت ايمان العاصى عن أمنياتها بالسلامة لمصر وشفاء المصابين كافة، مؤكدة أنها بحكم تجربتها فإنها تطالب الجميع بعدم الإحباط أو الشعور بالخوف في حال تعرضهم للإصابة خصوصًا أن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.