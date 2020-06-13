إنذار لوزيرة الثقافة لإقامة مهرجان القاهرة السينمائي أونلاين

قدم المحامي أيمن محفوظ إنذارًا رسميًا لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، يطالب فيه بإلغاء مهرجان القاهرة السنيمائي بصورته المعتادة وإقامته عن طريق الإنترنت "أونلاين".

وكشف المحامي بأن العالم أصابه وباء خطير مثل كرونا يضع تحديات أمامنا والمجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على عدم انتشار تلك الجائحة وذلك بعد، إعلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 و28 نوفمبر 2020، واستقبال المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، بدء من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي لمهرجان

القاهرة السينمائي.

وأضاف المحامي في الإنذار: وعلى الرغم من أننا بين أمرين كلاهما مر بين تقديم رسالة للعالم بأن مصر قادره على التحدي وإقامه المهرجان وضرورة التأقلم مع الظروف الصعبة الراهنة وبين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم نشر الوباء فالاختيار صعب للغاية.

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واستطرد بأن إقامة مهرجان القاهرة السنيمائي مع اتخاذ إجراءات الوقاية، قد يزيد من مخاطر انتشار الوباء وبتكلفة ستكون باهظه الثمن ولا تتناسب مطلقا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر علي مصر والعالم أجمع وعلى ضوء

ذلك كان لزامًا إيجاد حل وسط يوازن بين وجهتي النظر تلك.

وبما أن مصر حكومة وشعبا سباقين للدنيا كلها في هزيمة كل الصعاب، فإني أطالب سيادة وزيرة الثقافة بأن يكون مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته 42 "أونلاين" أي يكون مهرجان عن طريق شبكة الانترنت.

وأكمل: لا داعٍ لإقامه مهرجان القاهرة السنيمائي هذا العام بصورته المعتادة. ولأن مصر لها دور الريادة دوما في إعطاء المثل والقدوة للعالم كله في التغلب علة مشاكل استعصت علة العالم.

واختتم مقدم الإنذار: إذا لم تستجب وزارة الثقافه لهذا الطلب سوف يتم رفع دعوة مستعجلة ضد وزارة الثقافة لاستصدار حكم قضائي بوقف أنشطة مهرجان القاهرة السنيمائي وتحويله إلى مهرجان عن طريق الإنترنت حفاظا على مصر والمصريين. وعدم انتشار وباء فيروس كورونا.