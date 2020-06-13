كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فرح سنية.. ناهد رشدي تتصدر لأول مرة مؤشرات البحث على جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة ناهد رشدي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض ظهورها من جديد في الأعلام بعد غياب لفترة طويلة.

وكشفت ناهد رشدي، خلال ظهورها عبر شاشات التلفزيون من جديد عن عدة اسرار خاصة لأول مرة، كما تحدثت عن أعمالها القادمة.

ويرصد موقع الخليج 365 الفني أبرز تصريحات ناهد رشدي

1_قالت الفنانة ناهد رشدى إنها سعيدة بردود الأفعال على مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" رغم مرور 24 عاما على إنتاجه، خاصة مشهد فرح سنية الذى تصدر التريند أمس الجمعة بعد عرضها على dmc دراما

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2_مشهد فرح سنية استغرق تصويره يوما كاملا ومن الذكريات التى لا يمكن نسيانها أن مشهد الأكل كان حقيقيا، إذ طلب منا المخرج أحمد توفيق أن نأكل دون أى اعتبار لتصوير المشهد فخرج بهذا الشكل، وكلنا كانت أعيننا على الديك الرومى الذى أحضرته الفنانة حنان ترك.

3_فوجئنا بالفنانة سهير البارونى تخرج "كيس أسود" لتعبئ فيه الأكل، بعد انتهاء تصوير المشهد

4_تعاقدت على المشاركة فى الأجزاء المقبلة من "حكايات بنات" و "الآنسة فرح" لكن التصوير متوقف الآن بسبب انتشار جائحة كورونا.