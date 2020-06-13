تراند اليوم : “مهرجان الجونة” يُهنئ أبطال أفلامه الفائزة بدورة 2019.. لمشاركتهم بأكبر حدث في أمريكا

ثمن مهرجان الجونة السينمائي اختيار عدد من الأفلام والمخرجين الذين شاركوا في مهرجان الجونة في دورته 2019 القصيرة، لاختيارهم للمشاركة في البرنامج الرسمي للدورة السادسة والعشرين من مهرجان بالم سبرينجز الدولي للفيلم القصير،

ومنها أفلام كامل الأوصاف من إخراج تيمو نيكي والأفلام الحائزة على جوائز الدورة.

وكتب مهرجان الجونة السينمائي تدوينة عبر الفيس بوك: “تهانينا الحارة لأفلام مهرجان الجونة دورة ٢٠١٩ القصيرة كامل الأوصاف من إخراج تيمو نيكي والأفلام الحائزة على جوائز الدورة: سلام للمخرجة زين دريعي وامتحان للمخرجة سونيا ك.

حداد و أمي للمخرج وسيم جعجع ولحم للمخرجة كاميلا كاتر لاختيارهم للمشاركة في البرنامج الرسمي للدورة السادسة والعشرين من مهرجان بالم سبرينجز الدولي للفيلم القصير”.

يذكر أنه تم اختيار ثمانية أفلام عربية قصيرة في مهرجان بالم سبرينجز الدولي القصير واختيرت هذه الأعمال من بين أكثر من 300 فيلم آخر، والتي تم اختيارها من بين أكثر من 6000 في 69 دولة حول العالم.

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ويعد المهرجان هو أكبر مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا العام يقام على الإنترنت من الثلاثاء 16 يونيو إلى الإثنين 22 يونيو حيث تُعرض أفلام وتشكل لجان وتقدَم حلقات نقاشية يشرف عليها خبراء في هذه الصناعة.

ومن هذه الأفلام فيلم سلام للمخرجة زين الدرعي حيث حصل على جائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي.