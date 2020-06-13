تراند اليوم : وفاة دينيس أونيل.. مبدع شخصيات “مارفل” الأسطورية

توفي كاتب القصص المصورة الأمريكي دينيس أونيل عن عمر ناهز 81 عاما.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن أسرة كاتب شخصيات مارفل الأسطورية، أن سبب الوفاة طبيعي وأنه فارق الحياة داخل منزله.

ولد أونيل عام 1939 في مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري الأمريكية، وترعرع داخل عائلة كاثوليكية متدينة وأنهى دراسته بجامعة سانت لويس في الستينيات وتخصص في الكتابة الإبداعية.

اشتهر أونيل بعمله في مجال كتابة القصص المصورة لدى شركة مارفل كومكس ودي سي كومكس.

كتب أونيل القصص المصورة للشخصيات البطولية الشهيرة مثل بات مان، وسبادير مان وآيرون مان.

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ونعى جيم لي فنان القصص المصورة لدى دي سي كوميكس أونيل عبر ”تويتر“ حيث كتب ”ديني كان من أوائل الكتاب الذين عملوا وركزوا على القضايا الاجتماعية وكان له الفضل في جعل الرسوم الهزلية تأخد شكلا فنيا وتلقى حب واحترام الجميع“.

يعود الفضل لتعيين أونيل في مارفل كوميكس لكاتب القصص الأمريكي ستان لي وقدم أونيل هناك العديد من الأعمال المميزة الأخرى مثل سلسلة .Green Lantern و Green Arrow.

في فترة السبعينيات وبعد أن عمل أونيل على شخصية باتمان كان يرفض الألوان الصارخة التي تُستخدم لتقديم الشخصيات في المسلسلات التلفزيونية وروج للألوان القاتمة للأبطال الخارقين في كتاباته.

وعلى الرغم من أن أونيل اكتسب شهرته من كتابة القصص الهزلية والمصورة إلا أنه كتب حلقات تلفزيونية لمسلسلات G.I. Joe and Super boy وعدة روايات أخرى كان يكتبها تحت اسم مستعار، وهو جيم دينيس، وأعطى أونيل دروس الكتابة المصورة في مدرسة مانهاتن للفنون البصرية.

وكان أونيل متزوجا من ماريفران أونيل، وابنه هو الكاتب والمخرج لورنس أونيل ومن أشهر اعماله فيلم Breast Men.