تراند اليوم : الليلة.. محمد علاء يكشف أسرار تألقه في “البرنس” ببرنامج واحد من الناس

في حلقة خاصة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت من برنامج واحد من الناس علي النهار ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنان محمد علاء الشهير بياسر البرنس الذي يروي كواليس مثيرة واسرار لايعرفها احد و لماذا طلب من ابناءه عدم مشاهده مسلسل البرنس

ويكشف علاء كواليس خاصة عن دوره والذي نال اعجاب المشاهدين ، والعلاقة بينه وبين محمد رمضان وزاهر ، كما يتطرق اللقاء الي الحديث عن الاعمال الدرامية الاخري التي شارك بها ومشاريعه الفنية في السينما

كما نقدم لكم في الجزء الثاني من الحلقه حكاية عماد الذي عاد الي اهلة بعد غياب ٢٤ عاما ، يروي رحلة المعاناة والعذاب في البحث عن اسرتة

يذاع برنامج واحد من الناس اليوم السبت في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة النهار

Advertisements