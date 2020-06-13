تراند اليوم : عودة تصوير مسلسل “القاهرة كابول”.. خلال شهر أغسطس المقبل في لندن

يعود فريق عمل مسلسل القاهرة كابول، للتصوير خلال شهر أغسطس المقبل، خاصة بعدما خرج من السباق الرمضاني الماضي، بسبب صعوبة استكمال التصوير نظرا لانتشار فيروس كورونا،

الذي كان السبب الأساسي لخروج المسلسل من سباق رمضان نظرا لتصوير المشاهد المتبيقة أغلبها في لندن، وهذا الأمر كان من المستحيل حدوثة خلال الفترة الماضية، بسبب غلق المطارات خوفا من تفشي فيروس كورونا.

من مصادره الخاصة، أنه من المقرر استأنف تصوير المسلسل خلال شهر أغسطس المقبل في لندن لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

في وقت سابق، أعلن المنتج تامر مرسي مؤخرًا عن طرح المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2021، عبر شاشة قناة “DMC، ON E، CBC، الحياة” وأيضًا عبر منصة “Watch it”.

وضم المسلسل العديد من الفنانين منها خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، شيرين، كريم سرور، أحمد رزق، حسني شتا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.