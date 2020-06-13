احمد السقا منشغل هذه الأيام بعملين

بعدما فاجأ النجم المصري احمد السقا المتابعين منذ أيام بنشر صورة له تجمعه مع المخرج محمد سامي، دون الكشف بكلمة واحدة عن العمل الفني الذي سيجمعهما.

ترددت معلومات ان العمل الدرامي سيعيد احمد السقا الى الأجواء الصعيدية من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي. ويعقد صناع المسلسل جلسات عمل لوضع التفاصيل النهائية على المسلسل قبل انطلاق التصوير بعد الانتهاء من ازمة كورونا.

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من جهة أخرى، يستعد “السقا” لتصوير آخر مشاهده في فيلم “العنكبوت”. الفيلم من إخراج أحمد نادرجلال، تأليف محمد ناير، يشارك في بطولته احمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم وغيرهم بالاضافة الى مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

وكان أحمد السقا ومحمد سامي قد قدما سويًا مسلسل “ولد الغلابة” في رمضان 2019.

نذكر ان السقا غاب عن دراما رمضان 2020 لكنه أطل كضيف شرف في مسلسلي “الاختيار” و”سكر زيادة”. فيما حقق محمد سامي نجاحاً مبهراً في رمضان 2020 بمسلسل “البرنس”.