حلا شيحه ترفض العنصرية.. والجمهور: جت تكحلها عمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة بعيد ميلاد المربية الخاصة لأولادها التي تعمل بالمنزل، وشاركت شيحة جمهورها صورا من الاحتفال وكتبت معلقة: "مربيتنا العزيزة راتشيل.. انت ليست مجرد مربية بل أنت فرد من العائلة.. كل عام وأنت بخير وشكرا على كل شيء.. شكرا على اهتمامك بنا.. المرأة الكينية الرائعة من إفريقيا أنت بمثابة أخت لي.. شارك مشاعر الحب والاهتمام مع المربيات والعاملات في المنزل وبالتأكيد سيبادلونكم المشاعر ذاتها.. عيد ميلاد سعيد راتشيل".

وختمت شيحه تهنئتها بقولها: "لا يهم إن كنت سوداء أو بيضاء"، وجاء ذلك في محاولة منها لرفض العنصرية أسوة بالعديد من المشاهير مؤخرًا بعد حادثة مقتل جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة البيض في أمريكا.

ويبدو أن طريقة حلا بإعلانها رفض العنصرية أثارت حالةً من الجدل والغضب حولها، إذ رأى بعض المتابعين أنه كان يجب أن تقوم بتهنئة العاملة في المنزل دون استخدام الجملة الأخيرة التي أشارت بها إلى لون بشرتها.

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وكان من بين التعليقات: "كلام حلو بس مكانش في لازمه تتكلمي عن اللون أو عنصرية اليوم عيد ميلاد ها مو يوم تحرير السود"، "انا عارفة انك اقصدك خير بس مكنش لازم تكتبي ناني خالص و كان المفروض بس تقولي كل سنة وانت طيبة يا فلانة و شكرا على كل حاجة حلو انتي بتعمليها و انك بتعتبريها فرد من العائلة"، "تيجى تكحلها تعميها .. ايه لازمتها تقولى مش مهم ابيض او اسود..انتى عايزة تقولى انك كيوت ومش عنصرية... بس اصلا الجملة دى قمة العنصرية.. خليها فقلبك".

فيما قام عدد من المتابعين بإعادة سؤالها حول حقيقة زواجها السري من الفنان المصري محمد رمضان، والذي كانت قد نفته لأكثر من مرة، بعد انتشاره بشكلٍ واسع بسبب عملهما سويًا في مسلسل "زلزال" الذي عرض في موسم رمضان 2019، وكان أول أعمال الفنانة المصرية حلا شيحة بعد خلعها الحجاب وإعلانها عودتها للفن.

وعلى صعيد آخر شاركت الفنانة حلا شيحة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "خيانة عهد" إلى جانب الفنانة يسرا والفنانة السورية جومانة مراد، وتعرضت شيحة لعدد من الانتقادات بسبب عمليات التجميل التي أثرت على أدائها على حد قول الجمهور.