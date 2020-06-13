الإعلان الترويجي لـ "السيد الخطأ" يتعرض لموجة نقد واسعة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر الفنان التركي جان يامان منذ حوالي أسبوعين، الترند في ثلاث دول هي تركيا وإيطاليا وإسبانيا، وجاء ذلك بالتزامن مع بث الصور الأولى لمسلسه الجديد "السيد الخطأ" إيذانا بقرب بث المسلسل عبر الشاشات، إلا أنَّ ذلك وعلى ما يبدو لم يكن شفيعا للنجم التركي ليبقى متربعا على عرش القمة.

فبعد قيام قناة "فوكس" التركية ببث الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من المسلسل عبر قناتها على يوتيوب، تعرض المسلسل لهجمة انتقادٍ واسعة من قبل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفضهم المشاهد الجريئة التي ظهر بها يامان إلى جانب بطلة العمل النجمة التركية أوزجي جوريل، حيث ظهر الاثنان بأكثر من مقطع رومانسي جريء يجمعهما؛ إذ إن تلك المشاهد نادرًا ما تكون منذ الحلقة الأولى، كما ظهر الفنان التركي بأكثر من مقطع عاري الصدر تماما.

ولم يكتف الجمهور بتوجيه الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل عبروا عن ذلك من خلال إشارة "ديسلايك" التي يتيحها موقع يوتيوب لمتابعيه؛ إذ وصل عددها إلى 34 ألفا مساء أمس لتتفوق بذلك على عدد إشارة"لايك" الموجودة أسفل الفيديو.

ويبدو أنَّ هذا الأمر لم يعجب محبيه الذين دخلوا لتعديل النتيجة، ليتساوى عدد الإعجابات مع عدد عدم الإعجاب ويصل إلى 38 ألفا لكلا الاتجاهين حتى هذه اللحظة.

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فيما توجه الكثيرون منهم إلى الإشارة بأنَّ هناك من يتعمد الإساءة للنجم التركي، وما يجري ما هو إلا حملة ممنهجة ضد نجوميته، فيما علق آخرون أنَّ ما يفعله أولئك الأشخاص يعد أفضل ترويجٍ للعمل.

يُذكر أن الممثل التركي جان يامان والممثلة التركية أوزجي جوريل يتشاركان من جديد بطولة مسلسل "السيد الخاطئ" بعد أن تقاسما في وقت سابق بطولة المسلسل الشهير "البدر" الذي بث عام 2017، وجاء اختيار أوزجي بعد أن اعتذرت بينار دنيز عن المشاركة فيه بسبب مشاكلها مع الممثل جان يامان.

وتدور قصة المسلسل حول صاحب المطعم الثري "أوزغور" الذي لا يؤمن بالحب، و"إيزغي" التي تعبت من العلاقات الخاطئة وترغب بالزواج وعيش علاقة متّزنة، فيساعدها "أوزغور" من أجل أن تقع في حب الرجل الذي تريده.