إيهاب فهمي بطلا لمسرحية "المغفلة" لتشيكوف ضمن مبادرة (اضحك وفكر واعرف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان إيهاب فهمي بطولة مسرحية " المغفلة " للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف ومن إخراج سامح بسيوني وذلك يوم الخميس القادم الموافق 18 يونيو علي القناة الرسمية لوزارة الثقافة ضمن مبادرة "اضحك.فكر.اعرف" من مسرح المواجهة . العرض يشارك في بطولته بجانب إيهاب فهمي كل من نورهان أبو سريع ومحمد دياب وأشرف فؤاد ومحمد إبراهيم ونورهان حافظ وتعليق صوتي المخرج الكبير سمير العصفوري ومن إخراج الفنان سامح بسيوني ويعقب عرض " المغفلة " لقاء مع الناقد د. علاء عبد العزيز.

مسرحية المغفلة Advertisements المشروع يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتحت إشراف مدير المسرح القومي والبيت الفني للمسرح وفرقة مسرح المواجهة .

ايهاب فهمي في مسرحية المغفلة يقول سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، و هي مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب ، تترواح مدتهم ما بين ٢٠ الى ٥٠ دقيقة ، جميعهم نصوص أوعن قصص قصيرة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف . وأضاف "بسيوني " جميع العروض يعقبها لقاءات مع قامات المسرح المصري الذين يتناولون الأعمال بالتحليل لعناصره المختلفة .

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