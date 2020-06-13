شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد رشدى: أشارك فى الأجزاء المقبلة فى "حكايات بنات" و"الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ناهد رشدى إنها سعيدة بردود الأفعال على مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" رغم مرور 24 عاما على إنتاجه، خاصة مشهد فرح سنية الذى تصدر التريند أمس الجمعة بعد عرضها على dmc دراما .

وصرحت رشدى أنها تعاقدت على المشاركة فى الأجزاء المقبلة من "حكايات بنات" و "الآنسة فرح" لكن التصوير متوقف الآن بسبب انتشار جائحة كورونا، متمنية أن تنتهى تلك الأزمة سريعا وتعود تلك الأعمال لمواقع التصوير.

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وبسؤالها عن الخطوات الناجحة للفنان ياسر جلال الذى أدى دور زوجها فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى، قالت إنها سعيدة بنجاحه للغاية على الرغم من أنها لم تقابله منذ 5 سنوات، أما عن سبب اختفائى لـ 10 سنوات، كان بسبب الزواج والأولاد ومسئولية تربيتهم، وكانت تعوض ذلك بالمشاركة فى أعمال مسرحية .

وعن كواليس مشهد فرح سنية، كشفت رشاد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هذا المشهد استغرق تصويره يوما كاملا ومن الذكريات التى لا يمكن نسيانها أن مشهد الأكل كان حقيقيا، إذ طلب منا المخرج أحمد توفيق أن نأكل دون أى اعتبار لتصوير المشهد فخرج بهذا الشكل، وكلنا كانت أعيننا على الديك الرومى الذى أحضرته الفنانة حنان ترك، وفوجئنا بالفنانة سهير البارونى تخرج "كيس أسود" لتعبئ فيه الأكل .