مسلسل The Mandalorian.. على «ديزني بلس» في أكتوبر

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن جون فافرو، مخرج ومؤلف مسلسل The Mandalorian، أن الجزء الثاني من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة، التي تنتمي إلى فئة حرب النجوم والغزو الفضائي، وتنتجه عملاقة الإنتاج السينمائي «ديزني» من المتوقع عرضه لأول مرة في شهر أكتوبر القادم.

ونقل موقع «موفي نيوز» المتخصص في أخبار الفن، عن مخرج المسلسل قوله: «لقد تمكنا من القيام بكل مؤثراتنا البصرية والتحريرية، بالإضافة إلى الانتهاء من مراحل ما بعد الإنتاج عن بعد، من خلال أنظمة تم إنشاؤها بشكل خاص لإنتاج المسلسل».

وتدور أحداث مسلسل الماندلوري، حول مقاتل يدور منفرداً حول حدود إمبراطورية جديدة تأسست بعد سقوط الإمبراطورية الأولى، حيث يحتوي المسلسل على سلسلة ضخمة من الخدع السينمائية والمؤثرات المتقدمة، التي عززت من نسب مشاهدته، ودفعته إلى صدارة أعمال ديزني الفنية.