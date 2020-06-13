انتخاب المخرجة السوداء إيفا دوفورناي في مجلس حكام أكاديمية الأوسكار

متابعة بتجـــــــــــرد: انتخبت المخرجة الأميركية السوداء إيفا دوفورناي، المعروفة بمواقفها وأعمالها المناهضة للعنصرية عضواً في مجلس حكام الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز الأوسكار.

وبات المجلس يضم 26 امرأة و12 شخصاً ملوّنين من أصل 54 عضواً، ليعكس تنوّعاً أكبر من أي وقت مضى، على ما ذكرت وسائل الاعلام المتخصصة.

وكان أربعة من الأعضاء الجدد المنتخبين من النساء، في حين أُعيد انتخاب الممثلة السوداء ووبي غولدبرغ. وقد اشتهرت المخرجة بفضل مسلسل «وين ذاي سي آس» الذي يستعيد قصة حقيقية لخمسة مراهقين سود، ومن أصول اميركية لاتينية اتهموا خطأ باغتصاب مهرولة في متنزه سنترال بارك نهاية الثمانينيات، والوثائقي «ثرتينث» حول سجن السود بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة.

ويجدد ثلث مجلس الحكام سنوياً، وتتمثّل فيه كل القطاعات المهنية في أوساط السينما، ومهمته تحديد أهداف الأكاديمية الاستراتيجية. وانتقدت الأكاديمية بشدة في السنوات الأخيرة بسبب غياب التنوّع ليس فقط في صفوف أعضائها، بل أيضاً في اختيار المرشحين والفائزين.