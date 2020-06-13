على خطى والدتها شام إبنة اصالة إلى الزواج ثانيةً من طبيب مصري

متابعة بتجــــــــــرد: بعد حدوث طلاقين في العائلة خلال العامين المنصرمين، تحتفل أصالة قريباً بخطوبة ابنتها شام الذهبي من الطبيب المصري معتز نصير الذي طلب يد الأخيرة رسمياً.

واتفقت أسرة شام ومعتز خلال زيارة رسمية قامت بها عائلة الأخيرة لمنزل أصالة، على أن يتم الزواج نهاية عام 2020 الحالي، علماً أن الثنائي الجديد قد تعرفا على بعض خلال افتتاح شام لعيادتها الجلدية الخاصة في مصر.

وكانت الشابة إختارت مناسبة يوم الحب المنصرم في شهر شباط (فبراير) الماضي للإعلان عن ارتباطها عبر خاصية “ستوريز” على “إنستغرام” من خلال صورة جمعتها بحبيبها، حيث وكتبت: “بحبك خليك للأبد عيد حبي”، وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: “دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد”.

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يُذكر أن شام الذهبي تطلّقت من زوجها المصري أحمد جوهر في عام 2018، بينما تطلقت والدتها اصالة من زوجها المخرج المصري طارق العريان في عام 2019 الماضي، بعد زواج استمر 13 عاماً، اثمر التوأم آدم وعلي في عام 2011.

وكانت اصالة تزوجت للمرة الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.