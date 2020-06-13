إليكم فارق العمر المحتمل بين نيللي كريم وخطيبها

متابعة بتجــــــــــرد: تسلط الأضواء حالياً على الفنانة المصرية نيللي كريم خصوصاً بعد إعلان خطوبتها إلى رجل الأعمال المصري عمر إسلام. وتداول الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للأخير ومعلومات عنه وعن زوجته السابقة وأولاده.

ومن المعلومات التي تم تناقلها أيضاً تلك المرتبطة بفارق السن بينه وبين الممثلة. وتبين من خلالها أنه من مواليد العام 1968 أي أنه يبلغ الـ52 عاماً تقريباً فيما تبلغ نيللي عامها الـ46 عاماً. وهذا يشير إلى أنه يكبرها بست سنوات.

ويذكر أن نيللي أثارت فضول المتابعين في وقت سابق بعدما نشرت صورة ظهرت فيها وهي تقف على شاطئ البحر ممسكة بيد رجل لم تكشف هويته قبل أن تعلن خطوبتها لاحقاً.

وأشارت بعد ذلك إلى أن المراسم تمت في حفل اقتصر حضوره على عدد قليل من أفراد أسرتيهما. وذكرت في أحاديث صحافية أن قصة حب أدت إلى ارتباطهما مع الإشارة إلى أنه يتم تداول بعض المعلومات الخاطئة عنه ومنها تلك التي تتعلق بعمره حيث أشارت بعض الحسابات إلى أنه يبلغ الـ60 عاماً. ويأتي ارتباط الممثلة بمدير الأعمال بعد زواجين سابقين أثمرا أربعة أولاد.