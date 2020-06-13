آمال ماهر تتألق وتطرب الجمهور عن بعد في حفلها أمام الأهرامات

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية آمال ماهر، حفلًا غنائيًا، بمنطقة الأهرامات في الجيزة، بدون جمهور نظرًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

الحفل تم إذاعته عبر شاشة “MBC مصر”، وتألقت خلاله آمال ماهر بإطلالة شبابية تتميز بالبساطة حيث ظهرت بملابس كاجوال من اللون الأسود.

وقدمت آمال خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث بدأت الحفل بأغنية ” ياما عز عليا بعادك”، وبعدها قدّمت أغنيات “بداية بدايتك”، “لو كان بخاطري”، “اللي قادرة”، “واعرف منين”، “ضميري بيأنبني”، “من السنة للسنة”، “أنت وحدك”، “ما تسبنيش”، “قالوا بالكتير”.

كما أطربت آمال ماهر الجمهور عن بعد بعدد من الأغاني الطربية لوردة وعبد الحليم حافظ، واختتمت الحفل بالأغنية الوطنية “طوبة فوق طوبة”.

Advertisements

يذكر أن آمال طرحت مؤخرا أغنية “اللي قادرة”، تتر مسلسل “ليه لأ” للفنانة أمينة خليل، وحققت الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.