هكذا تواجه كارول سماحة مشاكلها

برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، قدمت النجمة كارول سماحة دورة تدريبية للمرة الأولى بعنوان “The EnterTraining Show” عن الذكاء العاطفي حيث ألهمت المشاركين عن موضوع “الوعي الذاتي وإدارة الذات”، وقد عاد ريعها لـ”مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية” وتحديداً لحملة IAAFحدك الخاصة بدعم العائلات.

وقد تطرقت سماحة خلال الدورة إلى كيفية الانتقال من العقل العاطفي (I feel) إلى العقل المفكر (I think) بأمثلة، وقالت: “حيال كل مشكلة أو صراع يواجهنا في حياتنا الشخصية والمهنية تراودنا مشاعر سلبية من الممكن أن تسيطر علينا وعلى ردات فعلنا بشكل يسيء إلينا، فيأتي العقل المفكر ليوظف هذه المشاعر بأفكار إيجابية وخطة عمل تضمن النجاح وبناء علاقات مثمرة”.

وأضافت: “عادةً لا أقبل أي إيجابة في حياتي سلبية وأتعاطى معها بطريقتي الخاص، واتخذها كتحدٍ شخصي ودائماً أبحث عن سبلٍ لأترجمها لإجابة ايجابية أكان في حياتي الشخصية أو العملية”.

وأنهت: “كانت تجربة جديدة وفريدة من نوعها وفي الوقت عينه أثرت مسيرتها، إذ أنها استطاعت أن تنقل خبرتها الشخصية والمهنية للمشاهدين من خلال موضوع الذكاء العاطفي”.

“The EnterTraining Show” هو برنامج رائد وغير تقليدي من إنتاج شركتي “The Broad Events” و”Tawjih”. يرتكز على التدريب على المهارات الشخصية ومناقشة الذكاء العاطفي مع المدرب المعتمد جوني الحلو. ويُتيح للمشتركين فرصة التعلم عن بُعد والاستمتاع أثناء مشاهدة الشخصيات العامة من الصف الأول والتواصل معها، إضافةً إلى مساهمتهم في قضية اجتماعية تعنيهم.

أما الحلقات الباقية فستكون على النحو التالي:

القوة الفكرية مع النجم بديع أبو شقرا: 18 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لمبادرة “عَ قدنا”

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الذكاء الاجتماعي والتعاطف مع الإعلامي ريكاردو كرم: 22 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لجمعية “Bassma”

إدارة الإجهاد مع لاعب كرة السلة اسماعيل احمد: 25 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لجمعية “Bassma”

التحفيز والتطوير الذاتي مع النجم عابد فهد: 29 حزيران/ يونيو عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت بيروت، ويعود ريعها لـ”مركز سرطان الأطفال في لبنان”

يذكر أن شركة “The Broad Events” قد أنشئت بعد خبرة زادت عن 10 سنوات في مجالات متعددة، منها: تنسيق المناسبات العامة وورش العمل والعروضات الفنية. تجمع الشركة بين شغف العمل الدؤوب والمعرفة التي اكتسبها صاحبا الشركة اللبنانيين المقيميين في المهجر مع شبكة علاقاتهما العامة الواسعة، فغامرا وافتتحا شركةً جديدة في باريس. ميزة شركة “The Broad Events” اللبنانية- الفرنسية هي ثقافتها التنافسية في التفاني والإلهام والبراعة.

أما شركة “Tawjih” فهي شركة لبنانية متخصصة في الاستشارات، تصميم وتقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات التواصل والإدارة باستخدام أساليب رائدة في نقل المعرفة وتطوير السلوك. فمنذ عام 2013، قدمت “توجيه” دورات تدريبية لأكثر من 3000 شخص من 12 قطاعاً مختلفاً في لبنان والإمارات والسعودية واليونان وفرنسا الخ.

للتسجيل في الدورات التدريبية: https://frama.link/Entertrainingshow