فوز الفهد أول امرأة عربية تظهر على غلاف lofficiel

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة فوز الفهد غلاف المجلة العالمية الفرنسية Lofficiel لتصبح بذلك أول امرأة عربية تظهر على غلاف المجلة على الإطلاق بعد اختيارها لتكون أيقونة للجمال والموضة بالعالم.

ونشرت فوز الفهد عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة لغلاف المجلة وعلقت عليها قائلة "أنا متحمسة جدا للإعلان عن غلاف المجلة كوني أول عربية تتصدر غلاف المجلة الفرنسية بجد شكرا جزيلاً".

وأعرب عدد كبير من الجمهور عن سعادتهم لاختيار فوز الفهد لغلاف مجلة صنفت عالميا أنها من أقوى المجلات المتخصصة بشئون المرأة والجمال، ووجه عدد كبير من الفنانين التهنئة لفوز مطالبين إياها بالتقدم دائما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطع فيديو للفاشينيسا الكويتية فوز الفهد وزوجها أثناء تقديمه هدية لها، وظهرت الفهد في الفيديو متفاجئة بالهدية والتي كانت عبارة عن سيارة فارهة من طراز "مكلارين" موديل 2020.

ودشن رواد موقع تويتر، وسما بعنوان فوز الفهد ليصل إلى الترند في الموقع، متفاعلين مع هذا الخبر، ووفقا للمعلومات الرسمية المتوفرة يبدأ سعر "ماكلارين 600LT سبايدر" 2020 في الأسواق العالمية من 256 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 961 ألف ريال سعودي.

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يُذكر أن هدية فوز الفهد لعضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، حصدت نسبة مشاهدة كبيرة بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه الهاشم وهي تتوجه بالشكر إلى الفاشينيستا فوز الفهد وزوجها بعدما وصلتها الهدية.

وتضمنت الهدية باقة من الورود مع وعاء زجاجي صغير يحتوي على كمية من الزعفران، وأعربت عن دهشتها الكبرى وتوجهت إلى الفهد بالقول: "هل أنت جادة؟ هذا يعيّشنا 10 سنوات" في إشارة إلى ارتفاع سعر هذا المكون.

وتعرضت الفهد على إثر هذا لموجة من الانتقادات ورأى الكثير من المتابعين في هذه الهدية نوعا من التملق والاستعراض، ولفت بعضهم إلى أن الزعفران مرتفع الثمن فعلاً فيما رأى آخرون أن النائب تستحق الثناء والتقدير.

ويشار إلى أن الزعفران يعدّ من أغلى أنواع التوابل ثمنا، والسبب يعود إلى ارتفاع كلفة زراعته حيث يتطلب الحصول على 500 غرام منه ما لا يقل عن 70 ألف زهرة، وعندما يتم تجفيفه يفقد الكثير من وزنه، ويمكن أن يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 3500 و160 ألف دولار أميركي.