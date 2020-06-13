حنان مطاوع: ليه الفنان يتحاكم والناس العاديين لأ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية حنان مطاوع، إنها لم تغادر منزلها في الـ3 أشهر الماضية، سوى 4 أو 5 مرات، اضطرت فيها للنزول لأشياء ضرورية، وذلك التزامًا منها بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت حنان في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "خوفي من كورونا مش سبب اختفائي في موسم دراما رمضان، أنا كنت بصور مسلسل القاهرة كابول، وعملت 60% من دوري، بس العمل توقف لإنه كان لازم نسافر ومعظم المسلسل برة مصر، والفترة دي مكنش في طيران".

وتابعت: "لو كان في ضرورة كنت هنزل الشغل، وأي عمل أنا متعاقدة عليه كنت هنزل أصوره عادي رغم الأزمة الخاصة بكورونا لإن في شروط جزائية".

وأردفت: "لو كنت بصور في رمضان، كنت هعزل نفسي تمامًا طول فترة التصوير خوفًا على أسرتي وبنتي وزوجي".

وعن رأيها في حفلات الزفاف التي أقامها مشاهير من الوسط الفني في مصر، قالت: "هي الأفراح حصلت في الوسط الفني بس ولا في كل الأوساط؟!، هل الأفراح منعت في جمهورية مصر العربية وأقيمت بس لفنانة أو فنان؟!".

Advertisements

واستطردت: "الخطأ موجود في كل النواحي وقلنا مفيش تجمعات، بس ليه الفنان يتحاكم والناس العاديين لأ؟!".

وعن المسلسلات التي نالت إعجابها في موسم دراما رمضان، قالت: "مسلسل بـ100 وش عجبني بس متعاطفتش مع العصابة، أنا حبيت الفكرة والطاقم الفني، يعني مثلا لما الكل أعجب بشخصية فاطمة المعداوي هل ده معناه إننا حبينا الرأسمالية واللي بتاجر بالفن ومبتحبش الأدب؟!، لا إحنا حبينا العمل كله".

وأكملت: "مسلسل الفتوة كمان عجبني جدًا، وأنا بحب ياسر جلال جدًا وعملنا حوالي 5 أعمال مع بعض قبل كده، وبحب المخرج حسين المنباوي، وبعشق المؤلف هاني سرحان".

يذكر أن حنان مطاوع تألقت خلال السنوات الأخيرة بمجموعة من الأعمال الفنية، منها "نصيبي وقسمتك 2"، و"لمس أكتاف" و"بنت القبايل" و"يوم وليلة".

وكانت حنان مطاوع، قد صرحت في لقاء خاص مع "فوشيا" إنها تستطيع الموازنة بين عملها وأسرتها وتربية ابنتها، فمثلا عندما شاركت في عضوية لجنة تحكيم أحد المهرجانات، كانت تتغيّب ساعتين يوميًا لمشاهدة الأفلام ثم تعود لابنتها، مردفةً: "الحياة عادية كل الستات بتخلف وبتنزل".