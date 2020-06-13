سامر المصري: باسل خياط يضع الحواجز..وهذه نصيحتي لـ تيم حسن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرى الفنان السوري سامر المصري لقاءً مع برنامج "صباح اليوم" الذي يُعرض على قناة الجديد اللبنانية عبر تطبيق زووم، مازح فيه مقدمة البرنامج لكونها أيقظته باكرا من أجل اللقاء، مؤكدا على أنه استيقظ بعد عناء وذلك لأنه معتاد على النوم حتى وقتٍ متأخر.

وتحدث الفنان السوري خلال لقائه مع فضائية "الجديد" عن مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل العربي "مامجي"، والصعوبات التي واجهته في العمل، موجهًا الشكر لشركة إنتاج العمل لصاحبها حسن عسيري، مؤكدًا على أن العمل يستهدف المراهقين المهووسين بألعاب الفيديو، وأضاف أنه كسب شريحةً كبيرةً من الجمهور.

وعن دوره في مسلسل "الحرملك" وشخصية "هلال الضبع" وقتله لشخصية سلاف معمار ضمن أحداث العمل، قال المصري إنهما قدما مشهدا لا ينسى، وأضاف ممازحًا: "ما كان الي قلب اقتلها".

أما فيما يخص شخصية "هلال الضبع"، فقال إنَّ شخصية "هلال" تعد شخصيةً إشكالية وأنه مغرم بهذا النوع من الشخصيات، وأن هذا النوع من الأعمال يحتاج لمجهودٍ أكبر، وأردف بأنه عادة يمنح كل شخصية 70% من سامر المصري، مؤكدا على أنه عادة يعيش مع كل الشخصيات التي يقدمها، ولا يهمل أي مشهد أو كلمة.

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كما كشف الفنان السوري عن أنه كان هناك مشروع فيلم مصري قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه في انتظار استكمال الأمر بعد الانتهاء من هذه الأزمة.

وعن إيجابيات الحجر المنزلي قال سامر المصري: "بحكم شغلنا دايمًا أسافر، وبذكر ابني عمر كبر وانا ما عشت تفاصيل هذا الأمر" مضيفا أنَّ أجمل ما في الحجر هو أنه تمكن من قضاء وقت طويل مع أولاده.

وحول ما إذا كان منتجا لأحد الأعمال، قال المصري إنه سيعطي ابنه عمر دور محام، أما ابنته ياسمين فسيعطيها دور بلوغر أو أي دور له علاقة بالسوشال ميديا، أما طفله الأصغر ورد فقال إنه سيعطيه دور رياضي لهوسه بالرياضة.

ووجه الفنان السوري عدة نصائح لزملائه في العمل؛ إذ قال ناصحا الفنانة سلافة فواخرجي: "أنصحها بأن تمثل فقط أكثر من باقي الأمور بالحياة، فهي ممثلة رائعة".

أما الفنان باسل خياط فكانت نصيحته له: "أنصحه بأن يكون أقرب إلى الناس في المجتمع، وأن لا يضع حاجزا بينه وبينهم وأن يعمل على الاقتراب من الناس؛ لأنه يتعلم منهم".

وطلب من الفنان تيم حسن اختيار أدواره بعناية أكبر؛ لأن موهبته عظيمة، وأن يهتم أكثر بالمادة الفنية التي يقدمها.