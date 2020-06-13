من أكثر فنانة تعد نسخة مصغرة عن والدتها؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تشارك الكثير من نجمات الفن صورًا خاصة لأفراد عائلاتهن سواء كانت لشقيقاتهن أو أمهاتهن، عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وغالبا ما يكون ذلك في المناسبات.

وعلق أغلب المتابعين أن النجمات ورثن الجمال وملامح الوجه من أمهاتهن؛ إذ توجد الكثيرات اللواتي كشفنَ من خلال الصور ومقاطع الفيديو عن شبه كبير يربطهنّ بوالداتهنّ، منهنّ نسخ مصغّرة عن أمّهاتهنّ.

وأبرز تلك النجمات شيرين عبد الوهاب، سلاف فواخرجي، هيفاء وهبي، إليسا، نادين نجيم، نانسي عجرم، نجوى كرم، سيرين عبد النور، كندة علوش، ميريام فارس، مي عز الدين، أمينة خليل، آيتن عامر، حلا الترك، دانييلا رحمة، مايا دياب، نادين الراسي، وغيرهن.

وتعد مناسبة عيد الأم التي تصادف في الـ 21 من شهر مارس سنويا هي أكثر المناسبات التي تنشر فيها النجمات والمشاهير صورًا لوالداتهن ويوجهن لهن رسائل المعايدة والتهاني والتبريكات، لتتحول صفحات مواقع التواصل في هذا اليوم إلى صور للأمهات، والأمر ذاته ينطبق في أعياد الميلاد.

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وكانت هيفاء وهبي هنأت أمهات العالم بمناسبة عيد الأم، وبهذه المناسبة نشرت صورة تجمعها بوالدتها للمرة الأولى، وكتبت عليها معربة عن قوة علاقتها بها، وأهمية دورها في حياتها: "أمـــــــــــي.. ما أتصور حياتي من دونك.. العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك.. أدعي ربي ما يحرمني وجودك ..كل عام وإنت بخير".

كما هنأت الفنانة كندة علوش والدتها بعيد ميلادها؛ إذ قامت بنشر صورة تجمعها بها عبر إنستغرام، وعلقت:"كل سنة وإنتي حبيبة قلبي وجنبي ومنورة حياتي كل سنة وإنتي الأحلى والأغلى مامي وبنتي ورفيقتي".

وأضافت "ما بتمنى غير إنك تضلي جنبي على طول ماسكة إيدي وساندة ضهري وإنه إذا الله يحبني أخد شوية من صفاتك.. الله يخليكي ليا".

الفيديو أعلاه يعرض لكم مجموعة من الصور لنجمات الفن وأمهاتهن، فمن ورثت جمالها من والدتها؟ شاهدوا واحكموا.