هدى حسين: أستعد حاليا لتجسيد شخصية "خاطفة الدمام"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة الكويتية هدى حسين على أنها تستعد الآن لتجسيد أهم الأدوار وأكثرها حساسيةً وهو دور "خاطفة الدمام"، والتي أثارت قضيتها الرأي العام السعودي والخليجي منذ أشهرٍ.

وأشارت هدى إلى أن العمل سيكون من تأليف سيدة سعودية تعكف حاليًا على كتابة النص، مضيفةً أنها ستقوم بقراءة النص، والاطلاع على الخطوط التمثيلية لقضية "الخاطفة"، وأنها ستدرس الشخصية بشكلٍ أفضل لتعرف كيف ستتعامل معها.

وفي السياق ذاته أكد مصدر مطلع على أن المسلسل سيضم أسماء سعودية وخليجية وسيتصدى لإخراج العمل 3 أسماء خليجية سيتم اختيار أحدها، فيما سيجري تصويره في السعودية.

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يذكر أن الفنانة الكويتية هدى حسين كانت تصدرت الترند السعودي في وقت سابق، وذلك بعد مطالبات كبيرة واقتراحات بأن تلعب دور "خاطفة الدمام" في مسلسل يطغى عليه الرعب والإثارة.

وشارك المغردون الفنانة هدى الكثير من المقترحات والرؤى، مؤكدين أنها الوحيدة القادرة على تقمص الشخصية بحذافيرها، وأن المسلسل سوف يحظى بمتابعة واسعة خصوصا من قبل المشاهدين السعوديين.

والمعروف عن هدى حسين شغفها بالأفكار الجديدة والأعمال المختلفة والتجارب المتميزة التي لا حدود لها، وتلك حقيقة لا يختلف حولها اثنان من متابعي النجمة الكويتية التي اعتادت أن تفاجئ جمهورها كل عام بقالب درامي مغاير عما قدمته سابقا.

وتعدّ هدى حسين، التي سطع نجمها، بشكل مطرد في العديد من الأعمال الرمضانية، إحدى أهم نجمات الخليج العربي في مجال الدراما، بعد أن نجحت منذ انطلاقتها الفنية في تقديم عشرات الأعمال اللافتة، سواء على شاشة التلفزيون أو على خشبة المسرح أوعبر أثير الإذاعة، ليتجاوز رصيدها الفني إلى اليوم 66 عملا تلفزيونيا و51 مسرحية و14 عملا إذاعيا، إلى جانب مشاركتها في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الناجحة، التي لم تُمحَ من ذاكرة الجمهور.

يُذكر أن خاطفة الدمام "مريم" المتهمة بخطف عدد من الأطفال على سبيل الاتجار بهم أو على سبيل الاحتفاظ بهم، لا زالت التحقيقات بشأنها سارية للكشف عن مغامرات ومعلومات جديدة؛ إذ إن القضية أشغلت الرأي العام الخليجي بسبب تشابك أحداثها وعدم كشف كل الحقائق حولها، وأصبح الجميع في حالة شوق لمعرفة أي معلومات جديدة بشأن المتهمة أو من يعاونها في جرائمها وكيف استطاعت إخفاء أولئك الأطفال كل تلك الفترة التي تجاوزت العشرين عاما.