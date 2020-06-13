دنيا مراجيح تثير غضب الجمهور بعد ظهورها في "ليه لا" ومخرجة العمل ترد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثارت الفتاة المصرية المعروفة بـ"دنيا مراجيح" والشاب يوسف "جو"، ضجة واسعة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما في مسلسل "ليه لأ"، للفنانة أمينة خليل بأحد المشاهد، بعد تقديمهما مجموعة مقاطع فيديو دون المستوى عبر تطبيق "تيك توك".

وتصدرت دنيا مراجيح حديث رواد السوشال ميديا ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها المفاجئ في المسلسل، إذ عبر كثيرون عن دهشتهم بالاعتماد على دنيا وجو، على الرغم من وجود مواهب حقيقية كان من الممكن اللجوء إليهم من ورش التمثيل والمعاهد التمثيلية، بدلًا من مواهب "تيك توك".

وفي هذا السياق، ردت مخرجة مسلسل "ليه لأ"، مريم أبو عوف، على الجدل المثار حول دنيا مراجيح وجو، قائلة في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "ممثلين المعهد هما اللي مضايقين من اختيار دنيا وجو، بس مش عارفة أقول إيه، هما عجبوني وشفت إنهم مناسبين ولايقين للدور، وعملوا كاستينج اللي هي الطريقة المشروعة لاختيار أي حد لأي دور، وعجبوني وخدتهم".

وأردفت: "أي حد من حقه يقدم لأي دور، ولو موهوب هيتاخد ولو مش موهوب هيترفض، بس إن حد يزعل من غير ما يقدم للدور أصلا لمجرد إنه خريج معهد؟! لا الدنيا مش بتمشي كده".

وتابعت: "أنا جبت دنيا وجو من 6 أشهر، قبل ما يكونوا معروفين أصلًا، وده ردًا على الناس اللي بتقول إننا اعتمدنا عليهم علشان نعمل جدل حول المسلسل".

وأكملت: "أنا جبتهم من تيك توك، واعتمدت على ناس تانية من تيك توك مش هما بس، لإن أنا شايفة إن تيك توك ده وسيلة هايلة وسهلة جدًا إنك تلاقي مواهب في مصر، وشايفة إن ده شيء يسعد".

واستطردت أبو عوف: "أنا بناشد المخرجين أصحابي إنهم يدخلوا التيك توك لإنه في مواهب محدش عمره هيوصلهم".

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وواصلت المخرجة المصرية: "اللي زعلانين من دنيا وجو كان بسبب إنهم شعبيين، وبيقولوا إنهم مسبين، زي الناس ما بتطلع تتكلم عن مطربي المهرجانات، وأنا ضد ده تمامًا، لإنهم بيقدموا فن بيمثل جزء من المجتمع".

وأضافت: "كنت متوقعة رد الفعل على المسلسل، بس مخوفتش، لإني أنا مصدقة في موضوع إن البنت ممكن تسيب بيت أهلها، وده بيلقي الضوء على مشكلة، ودايما برد إنها مش بنت صغيرة دي عندها 31 سنة".

وأوضحت: "المسلسل كان المفروض يتعرض في رمضان على إم بي سي، بس القناة قررت إنها تأجله وتنزله على المنصة وبعدين هينزل على التلفزيون بعد كده".

وتابعت: "مشروع المسلسل 15 حلقة، ومفيش حلقات تاني، ولسة هيحصل (بلاوي سودة) أكتر من اللي وصلتله الأحداث لغاية دلوقتي".

مسلسل"ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.

ويتناول المسلسل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال في الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.