السينما العربية تُبرز دور الأطباء في مكافحة "كورونا" بـ"مهرجان افتراضي"

لم تمنع جائحة كورونا التي يعيشها العالم، منسوبي الفن والسينما العرب، من أداء دورهم ومسؤوليتهم المجتمعية في تثمين أدوار وجهود من يكافحون انتشار الجائحة من ممارسين طبيين ومنسوبي الأمن، وذلك من خلال المشاركة بأفلام قصيرة سينمائية في مهرجان يُعتبر هو الأول من نوعه على مستوى العالم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق الاتحاد العام للفنانين العرب أول من أمس، النسخة الأولى من مهرجان «سينيمانا» للفيلم العربي، عبر عرض أفلام سينمائية تركز على تضحيات الأطباء ورجال الأمن في مواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى دور الأسرة في تهيئة البيئة الصحية والنفسية لأبنائها في الحجر.

وأكد المخرج السعودي الدكتور عمر الجاسر الأمين المساعد لاتحاد الفنانين العرب، أنّهم سعيدون بأداء دورهم ومسؤوليتهم كفنانين نحو المجتمع من خلال مبادرة تهدف إلى إبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم في مواجهة كورونـا ومدى معاناتهم التي يواجهونها للمحافظة على الأرواح.

وقال الجاسر، إن «التفاعل بدا كبيراً من الفنانين على المستوى الوطن العربي من خلال أفلام مشاركة تدل على استشعارهم بالأدوار الكبيرة للممارسين الصحيين ومنسوبي الأمن وسط استمرار الجائحة». مشيراً إلى أنّ المبادرة تأتي إثر توقف كثير من المهرجانات السينمائية، وستركز على موضوع الساعة وهو «أزمة كورونا» وما تبعها من تداعيات على الأصعدة كافة، وأيضاً على الدور المهم والوطني لرجال الأمن والممارسين الصحيين الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، من خلال المبادرة بتقديم «أفلام» توثق لتلك التضحيات والإسهامات الجليلة التي يقومون بها في هذه الأزمة، وهو أقل ما يمكن تقديمه إيماناً وعرفاناً بأدوارهم الجليلة.

وأضاف الجاسر أنّ «المبادرة ستُسهم في خلق حالة من الإبداع والتنافسية بين أبناء الوطن العربي، خاصة أن الإبداع يولد من رحم الصعوبات، والفترة التي نعيشها حاليا كفيلة بالمبدعين من أبناء الوطن العربي للدفع بأعمالهم الفنية إلى النور»، لافتا إلى أنّ المهرجان بدأ فعليا في تلقي عشرات الأفلام الفنية التي تناولت الموضوع في إطاره العام، مبدياً تطلعه لتلقي المزيد من الأفلام في الفترة المقبلة.

Advertisements

وأوضح الجاسر أنّ المهرجان مستمر في تلقي المبادرات حتى 30 يونيو (حزيران) الحالي، على أن تراعى شروط وضوابط المبادرة التي تتضمن أن يكون العمل إنتاجا عربيا، وألّا تزيد مدة العمل على 10 دقائق. كما أوضح أنه تم تشكيل لجنة للمهرجان برئاسة الكاتب والناقد الأمير أباظة وعضوية كل من: المخرج صبحي سيف الدين، والمخرج والباحث جبار جودي، والمخرجة سارة جاد الله، والفنان طالب البلوشي، والمنتج مراد شاهين، والناقدة منصورة الجمري.

وكان المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب نقيب المهن السينمائية قد أشار إلى أنّ اتحاد الفنانين العرب أطلق مهرجان «سينيمانا 2020»، من خلال فرع الاتحاد في سلطنة عمان برئاسة الدكتور خالد الزدجالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أنّها تهدف إلى إبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم في مواجهة الجائحة، ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر المنزلي والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.

قد يهمك ايضا:

أشهر أفلام الرعب في تاريخ السينما المصرية من إسماعيل يس إلى عمرو يوسف

"كان" يعلن أفلامه الرسمية ومشاركة مصرية بـ"سعاد"