أصالة تنفي إمكانية ارتباطها للمرة الثالثة وتصف رامز جلال بـ"المجرم"

وصفت الفنانة السورية أصالة نصري، الفنان رامز جلال بالرجل المجرم وذلك بسبب برامج المقالب التي ورط فيها الكثير من المشاهير، متسائلة: "هل ما يفعله مع البشرية من رعب منطقي؟ وخصوصًا في برنامجه الأخير "رامز مجنون رسمي". وأضافت أصالة في بث مباشر عبر "إنستغرام" مع طبيبها النفسي أن ردود فعل ضحاياه في برنامجه الأخير كانت غريبة وغير منطقية، مشيرة إلى أن الشخص كان مجنونًا بسبب الصدمة التي تلقاها كأنه يدافع عن الآخر، ورد فعله كانت خاطئة بشكل كبير، وقد يتحول لـ"أهبل".

وتحدثث بأن أي شخص يكون في حياتها فإنها تشعر بالأبدية، واستذكرت والدها الذي توفي قبل 35 عامًا، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا، مشيرة إلى أنه زرع فيها الكثير من العواطف ومن ثم فإنها من الأشخاص أصحاب "العشرة الطويلة" في العلاقات، مؤكدة بأن التغيير بالنسبة لها "مميت"، وعلقت: "موتني ولا تغيرني".

وقدمت أصالة مثالاً على شعورها بالأبدية على هاتفها، فقالت إنه رغم خرابه وقِدمِه إلا أنها لم تتخلّ عنه، وعلقت:"إيدي دفيت عليه، وسافر معي برحلات لوحدي وصار عِشرة بيني وبينه، رغم أن شقيقي وابنتي شام وصديقاتي اشتروا لي هواتف إلا أنني لم استطع التخلي عن هاتفي منذ سنتين، لأنني أخاف من التغيير، وبحب الحب واتمسك فيه".

وأكملت: "أنا الأوقات اللي تحدثت فيها على الهواء بعد الانفصال لست فخورة بها وبشعر أنه ياريتني ما قلت، ولما طلعت كان في وقت لازم أحكي عن اللي صار وأنا ما كان بدي أحكي بالتالي كلامي صار غامض بزيادة.. كانت أحوالي النفسية سيئة للغاية"، وأوضحت أصالة: "دائمًا حياتي الشخصية منفصلة عن فني وحفلاتي، بفصل شغلي تماما عن حالة الجنون اللي بعيشها، حتى أنه لما بصعد على الطائرة حتى أسافر لحفلاتي بتبدل وبكون أصالة الفنانة ولما انتهي بكون صولا اللي تبكي وتحزن وتتأثر".

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ونفت الفنانة رغبتها في الزواج على الإطلاق بعد انفصالها عن طارق العريان، بل ترغب في غلق الموضوع بعد ما قاسته في الانفصال الآخير.

وأكدت أنها تسعى إلى الاهتمام بذاتها وتلبية احتياجاتها، وهي الخطة التي وضعتها خلال العام الحالي وحتى 2021، تجتهد للاستمرار في رعاية أبنائها ووالدتها والمحافظة على حياتها العملية مُستقرة، فيما سلطت الضوء على إصابتها الجمهور باللبس بكلامها عن ذاتها، في الفترة الماضية، بحكم تشويش مشاعرها بفعل الطلاق.

يذكر أن زواج أصالة من العريان، هو المرة الثانية، بعد زواجها الأول من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي حوالي 10 سنوات، في النهاية انفصلت وكانت أنجبت شام وخالد، ثم شعرت أنها تحب طارق وصارحته بمشاعرها، التي تردد ناحيتها في البداية وبعد تفكير وافق على فكرتها وسرعان ما أحبها، وأنجبا آدم وعلي وفي النهاية تطلقا يناير الماضي.

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