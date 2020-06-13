سناب شات يختار فاشينيستا سعودية كشريك استراتيجي بالمنطقة

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفاشينيستا السعودية موديل روز عن اختيارها من قبل تطبيق سناب شات كشريك إستراتيجي بالمنطقة، لتصبح أول امرأة عربية يتم اختيارها لهذا المنصب.
وقالت موديل روز عبر تطبيق سناب شات، “أنا عاوزة أقولكم على شيء.. أنا تم اختياري كأول امرأة عربية لتصبح كشريك إستراتيجي لتطبيق سناب شات بالمنطقة.. أنا سعيدة جدا ومبسوطة وأكيد في عام 2021 راح نجتمع سويًا.”
كما نشرت روز عبر حسابها الشخصي بتويتر :”شكر من القلب لشركه سناب شات لاختياري كشريك إستراتيجي”، وأعرب عدد كبير من الجمهور عن فرحتهم لاختيار روز، وعلق متابعون :”فخر لهم يختارون صديقتنا مودل روز شريك.
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