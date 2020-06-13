بوب ديلان: "وكأن الأغاني تكتب نفسها"

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"الخليج 365" من بيروت: تحدث المغني الشهير بوب ديلان لمحة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت يوم أمس الجمعة عن أسلوب كتابة أغانيه، وكشف بإنه تمنى لو كتب أغنية (آنجي) التي قدمها فريق ذا رولينج ستونز.

وتطرقت المقابلة الى مواضيع متنوعة، وهي أول مقابلة معه منذ عام 2017 وجاءت قبل أسبوع من إصدار أول ألبوم موسيقي له منذ ثماني سنوات.

لكن الرجل الذي يعتبر أحد أكثر المغنيين وكتاب الأغاني تأثيرا في العالم لم يكشف الكثير عن معاني الأغاني الجديدة المليئة بالإشارات إلى ثقافة البوب خلال العقود الخمسة الماضية.

وسيصدر ألبوم (Rough and Rowdy Ways) في 19 يونيو الجاري.

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وأصدر ديلان (79 عاما) ثلاث أغنيات فردية في وقت سابق هذا العام، بما في ذلك أغنية مدتها 17 دقيقة بعنوان (Murder Most Foul) وهي مستوحاة من اغتيال الرئيس الأميركي جون إف. كنيدي عام 1963.

قال ديلان للمؤرخ الأمريكي دوجلاس برينكلي في المقابلة إن الأغاني تأتي من التداعي الحر للأفكار. وأضاف: ”معظم أغنياتي الأخيرة هي من هذا القبيل. كلمات الأغاني هي الشيء الحقيقي الملموس، فهي ليست استعارات. ويبدو أن الأغاني تعرف نفسها وتعرف أنه يمكنني غناؤها، بصوت وإيقاع. وكأنها تكتب نفسها وتعول علي لأغنيها“.

وفي إشارة إلى وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد الذي جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه في مايو أيار، قال ديلان ”راعني بشدة رؤية جورج يتعذب حتى الموت بهذه الطريقة. كان الأمر أكثر من قبيح. دعونا نأمل أن تتحقق العدالة بسرعة لعائلة فلويد وللأمة“.