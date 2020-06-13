شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود للدراما الصعيدية مجدداً برعاية محمد سامى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد السقا لمسلسل درامى تدور أحداثه فى أجواء الصعيد من إخراج وتأليف محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل 2021، وبدأ السقا ومحمد سامى والجهة المنتجة فى جلسات العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل ووضع خطة لموعد انطلاق التصوير بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وترشيح الأبطال الذين يشاركون فى بطولة المسلسل.

وعلم ”الخليج 365” من مصادره الخاصة أنه لا صحة لما ذكر الأيام الماضية أن هناك مشروع بين النجمين أحمد السقا ومحمد رمضان، ورفض الأول المشاركة فى عمل يجمع بينه وبين رمضان، وأن الخلاف كان على الأسماء فى تتر المسلسل.

يذكر أن محمد سامى وأحمد السقا تعاوناً سوياً فى دراما رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، رمضان قبل الماضى وحققا سوياً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته كل من مى عمر، انجى المقدم، كريم عفيفى ، ادوارد، ريم سامى، صفاء الطوخى، وهبة مجدى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين سلامة، وإخراج محمد سامى.

من ناحية أخرى يستعد السقا لتصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العنكبوت"، بعد أسبوعين، وتشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.