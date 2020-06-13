راغب علامة عن وضع الدولار في لبنان: "لن يهبط في ظل نظام الفساد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علّق الفنان راغب علامة، على الاجتماع الذي عُقد في لبنان لمناقشة أزمة الدولار، معبرا عن استيائه من الوضع الذي يعيشه الشعب اللبناني.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هل سنصدّق بأن الدولار سيهبط سعره كما صرّح الرئيس بري بعد اجتماع الرؤساء؟ طبعاً لا! لو كان سعر الدولار يتأثر بقرار اجتماع الرؤساء الثلاثة، فلماذا تركوه يرتفع إلى هذا الحد؟ الواضح أنهم في حالة من الحالتين: عم يضحكوا علينا أو عم يضحكوا علينا! الدولار لن يهبط في ظل نظام الفساد".

وتشهد لبنان خروج عدد من اللبنانيين في مظاهرات شعبية ضد الفساد، ومطالبات بمعيشة أفضل لهم، ومحاسبة الفاسدين، لسوء الأحوال الاقتصادية.