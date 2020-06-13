أحمد أمين لمتابعيه: "من حقك تبقى ما بتحبش فنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

‏حرص الفنان أحمد أمين، على توجيه رسالة إلى متابعيه عبر "السوشيال ميديا".

وكتب أمين، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "في برنامج چيمي كيميل بيطلع مشاهير يقروا بنفسهم تعليقات سيئة اتقالت عليهم في تويتر ودي قمة الثقة بالنفس بصراحة".

وأضاف: "من حقك تبقى ما بتحبش فنان ومن حقك تقول ده.. واحترم اكتر اللي عنده نصيحة او تحليل مش مجرد فلان ده سخيف وخلاص.. أما الفنان الحقيقي عليه إنه يقدر يكمل مشواره".

جدير بالذكر أن أمين يخوض تجربة مهمة في مشواره الفني، بعد اختياره من قِبل نتفليكس لتقديم شخصية رفعت إسماعيل في سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.