"اختلف مع طريقة أحمد زكي في التمثيل وقصة زواج غريبة".. حكايات ضياء عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان ضياء عبدالخالق، اليوم، بعيد ميلاده الـ55، إذ إنه من مواليد 13 يونيو 1965.

ونرصد لكم بعض المعلومات والحكايات عن الفنان..



- تخرج في كلية التربية ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ في مسلسل الإمام البخاري عام 1982، مع الفنان أشرف عبدالغقور وأمينة رزق.

- وعاد مرة أخرى مع فيلم الحلم القاتل عام 1991، مع سمير صبري وإيمان، وإخراج مدحت السباعي، لتتوالى أعماله بعد ذلك.

- من أشهر أعماله: "تيتو، أمير الظلام، أم كلثوم، الأبواب المغلقة، خارج على القانون، حسن ومرقص، سلساب الدم، يونس ولد فضة، الجماعة، كلبش 2".

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- ظهر في رمضان الماضي بدورين، هما المعلم فرج في مسلسل الفتوة، ودور أبو عبدالله في مسلسل الاختيار.

- حقق نجاحا كبيرا بدوره في مسلسل الاختيار، ما دفع الجمهور والنقاد للإشادة به.

- قال في أحد البرامج: "المخرج بيتر ميمي تواصل معه على الواتس أب، مرسلًا له صورة الإرهابي توفيق فريج الحقيقية، قالي إنت هتعمل شخصية الإرهابي دا وبعتلي مقال طويل عن الشخصية الحقيقية، لما قريت المقال اتخضيت، لكني لم أتردد ابدًا في تقديم الشخصية".

- قال في أحد البرامج: "لن أكرر تقديم دور التكفيري أو الإرهابي مرة أخرى، بعد دور أبو عبدالله".

- هو متزوج من المخرجة شيماء شعوط، وقال: "التقيت بها في كواليس بودي جارد، إذ كانت في زيارة مع الفنانة سلمى غريب، وأعجبت بها، وسألتها بشكل مباشر إنتي مرتبطة، وحين نفت، قلته رجالة معندهمش نظر، ايه رأيك نتصاحب، قالتلي أنا مش بصاحب، قلته أنا مش بتجوز، قالتلي لو عاوزة اتجوزك هتجوزك، الكلام ده 9/9/2007، يوم 9/10/2007، كنا متجوزين".



- قال إنه يختلف مع مدرسة أحمد زكي، مع التقدير الكبير له، مضيفا: "أن مدرسة التقمص مدرسة قديمة وخطيرة في الوقت ذاته، التقمص يجعل الممثل محتاج طبيب نفسي للخروج منه، وخطر على الممثل وعلى أهل بيته، التمثيل مهنة عقل وفهم، مش تقمص وتقليد".