بعضهم تعافى والبعض الآخر ما زال يتلقى العلاج.. نجوم أعلنوا إصابتهم بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن عدد من نجوم الوسط الفني إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعضهم ما زال يتلقى العلاج اللازم سواء بالحجر المنزلي أو بالعزل الصحي بمستشفيات الجمهورية، والبعض الآخر أعلن تعافيه تماما من الفيروس.

ونستعرض في السطور التالية أبرز هؤلاء النجوم:

رجاء الجداوي

مع أول أيام عيد الأضحى، أعلنت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي إصابة والدتها بفيروس كورونا، وعلى الفور انتقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم نقلها إلى العناية المركزة، والتي تتواجد بها حتى لحظة كتابة التقرير، حتى بعد حقنها ببلازما المتعافين.

رحمة

الفنانة رحمة أعلنت إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا، وقالت: "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا"، وطالبت بتوفير الدواء اللازم حتى يمكن أن تتناوله وأسرتها في أثناء فترة الحجر المنزلي.

كريم قاسم

الفنان كريم قاسم اعلن إصابته، قبل خمسة أيام، من خلال مقطع فيديو قال فيه: "كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا ‏كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر، أولا ‏عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، ‏أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد ‏قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".

قبل أن يعلن تعافيه أمس من الفيروس، بصورة نشرها مع والده.

نهال نبيل

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في نهاية مايو الماضي، كشفت المطربة نهال نبيل عن إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل المنزلي، وقالت نهال في تصريح خاص لمصراوي: "تأكدنا بعد إجراء المسح بايجابية النتيجة، والإصابة بالكورونا، ونخضع حاليا للعزل المنزلي والالتزام بالعلاج".

إيمان العاصي

في نهاية شهر رمضان المنقضي، اشتبهت الفنانة إيمان العاصي، إصابتها بفيروس كورونا، وروت ما حدث معها في فيديو: "النهارده 9 يونيو 2020، اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعي إيجابية يوم الوقفة آخر يوم رمضان، وبعدها عملت تحليل تبع وزارة الصحة طلع سلبي، وده كان يوم 29 مايو، وبعدها عملت 3 تحاليل طلعوا سلبي... في الفترة دي، كلمت كل أهلي وكل الناس اللي خالطتهم عشان يعملوا نتيجة التحليل والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، طبعا أهم تحليل بالنسبة لي التحليل اللي تبع وزارة الصحة... أنا فضلت عازلة نفسي لمدة 15 يوم، لأن التحليل اتأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وأنا عشت فترة رهيبة من الضغط العصبي".

منى إش إش

الفنانة منى إش إش، كشفت لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بفيروس كورونا، وقالت: "الدكاترة قالولي إني هاخد علاج لمدة أسبوعين في بيتي مش هروح المستشفى وإن شاء الله تعدي على خير".

مصطفى درويش

أعلن الفنان مصطفى درويش إصابته بفيروس كورونا، وإنه حاليا في مرحلة العزل المنزلي، وقال في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه بدأ في تلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، مع عزل نفسه بمنزله، موضحًا أن نتيجة المسحة لم تظهر حتى الآن، لكن باقي التحاليل والأشعة أثبتت وجود الفيروس.

عمرو واكد

الفنان عمرو واكد، أعلن شفاءه هو وابنه من فيروس كورونا، وقال عبر "تويتر": "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا، وهعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وازاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان، اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".