تراند اليوم : شاهد .. خاتم أحمد مكي يثير الجدل بسبب النبي "محمد" .. فما القصة؟

أثار الفنان أحمد مكي موجة من الجدل بعد ظهوره في صورة جديدة.

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة له بدا فيها بمظهر غريب وكشف عن أبرز جملة مكتوبة على خاتمه.

و ظهر "مكي" بالكمامة" فضلا عن إظهار المكتوب على أبرز خاتمين يحب أن يرتديهما خلال رحلاته.

ولوحظ أن الخاتم الأول الذي يرتديه "مكي" مكتوب عليه كلمة "محمد رسول الله" ، بينما الخاتم الآخر المفضل له مرسوم عليه صورة الصقر الذي يربيه في المنزل.

وأشاد كثيرون باهتمام أحمد مكي بوضع اسم الرسول على خاتمه ، بينما تساءل آخرون عن حكم صحة وضع اسم الرسول على خاتم.