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تراند اليوم : شاهد .. خاتم أحمد مكي يثير الجدل بسبب النبي "محمد" .. فما القصة؟

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أثار الفنان أحمد مكي موجة من الجدل بعد ظهوره في صورة جديدة.

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة له بدا فيها بمظهر غريب وكشف عن أبرز جملة مكتوبة على خاتمه.

و ظهر "مكي" بالكمامة" فضلا عن إظهار المكتوب على أبرز خاتمين يحب أن يرتديهما خلال رحلاته.

ولوحظ أن الخاتم الأول الذي يرتديه "مكي" مكتوب عليه كلمة "محمد رسول الله" ، بينما الخاتم الآخر المفضل له مرسوم عليه صورة الصقر الذي يربيه في المنزل.

وأشاد كثيرون باهتمام أحمد مكي بوضع اسم الرسول على خاتمه ، بينما تساءل آخرون عن حكم صحة وضع اسم الرسول على خاتم.

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