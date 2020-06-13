تراند اليوم : فيديو: ممثلة مصرية: في انتظار نتيجة تحليل كورونا



قالت الممثلة المصرية، حنان يوسف، إنها في انتظار نتيحة تحليل فيروس كورونا.

وأضافت في مداخلة تليفزيونية مع فضائية TEN، أن نتيجة التحاليل ستظهر يوم الأحد، ومن خلالها سيتبين مدى إصابتها بالفيروس من عدمه.

وأوضحت أنها عانت مؤخرًا من الزكام، ولا تعلم إن كانت مصابة بفيروس كورونا أم لا. وأشارات إلى أنها لم تتواصل مع نقابة الممثلين لمساعدتها في هذه الأزمة، قائلة: "خليها للي ميقدروش يعملوا كده".

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وأصيب العديد من الفنانين والإعلاميين في مصر بفيروس كورونا، وأبرزهم الممثلة رجاء الجداوي، التي تدهورت حالتها الصحية بعد نقلها إلى مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية.