أحمد علاء الدين لـ الوفد: سعيد بردود فعل أغنية صانع الأجيال حسن حسني

أعرب الشاعر أحمد علاء الدين عن سعادته بردود فعل أغنية عم حسن حسني. وقال أحمد علاء الدين في تصريحات خاصة لـ الوفد: النجم القدير حسن حسني يستحق كل التقدير والاحترام وخاصة أنه صنع أجيال عظيمة في الكوميديا. التقدير والاحترام وخاصة أنه صنع أجيال عظيمة في الكوميديا. وأضاف أحمد علاء الدين بأنه يتمنى تكريم نجوم الفن الذين يحققون نجاحًا Advertisements كبيرًا قبل وفاتهم ولا ننتظر حتى يتوفوا ثم نقوم بتكريمهم. كبيرًا قبل وفاتهم ولا ننتظر حتى يتوفوا ثم نقوم بتكريمهم. يذكر أن أغنية عم حسن حسني من كلمات وفكرة أحمد علاء الدين، والحان محمود رستم، وتوزيع أحمد عبد الواحد، وغناء الفنان محمد رمضان الشهير بـ "مادا رمضان".

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