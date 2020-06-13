فن ومشاهير

برشلونة يكشف عن حالة نجميه ميسي وسواريز

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 يونيو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

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“تدرب بشكل كامل مع زملائه ويشعر بأنه بحالة جيدة جدا، لا أرى أية مشكلة”، بحسب سيتيين في مؤتمر صحفي افتراضي عبر الفيديو، بعد يوم من استئناف مباريات الدوري بدربي إشبيلية.

وكان أفضل لاعب في العالم 6 مرات عانى من “تقلص عضلي طفيف” في الفخذ الأيمن، كما أعلن ناديه.

وعن خوض قائد مباريات فريقه المتبقية، أشار مدربه “سنرى كيف تسير الأمور. يعرف ميسي، مثل العديد من اللاعبين، كيف يوازن جهوده منذ عدة سنوات. أنا متأكد من أنه إذا أدرك أي خطر سيقول إنه بحاجة للراحة”.

وسجل ميسي هذا الموسم 24 هدفا في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مساهما في تصدر فريقه لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ، وبلوغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل النادي الكتالوني مع نابولي الإيطالي 1-1 خارج ملعبه ذهابا، قبل أن تُعَلَقَ المسابقة بسبب “كوفيد-19”.

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وعن المهاجم الآخر الأوروغوياني، لويس سواريز، الذي تعافى من جراحة خضع لها في يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى، قال سيتيين: “إذا كان اساسيا فلن يخوض المباراة بأكملها. لن نخاطر أبدا، بعد 5 أشهر من عدم اللعب. سيحتاج لقليل من الوقت”.

وتبقى هناك 11 مرحلة على نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تلعب المباريات كل يوم من تاريخ العودة وحتى الختام في نهاية أسبوع 18-19 يوليو.

ووجه غرناطة صفعة لآمال ضيفه خيتافي الطامح بالتأهل إلى وأسقطه 2-1 في آخر ثلث ساعة.

كما تعادل فالنسيا 1-1 على أرضه مع 10 لاعبين من ليفانتي بعدما أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.

وأصبحت الليغا الثانية بين البطولات الخمس الكبرى بعد المانيا، تعود عجلتها إلى الدوران بعد الإجازة القسرية لفيروس المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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