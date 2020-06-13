أوليفيا كالبو: أعزف لزوجي لحن الحب كل صباح

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت المذيعة والمصممة الأمريكية أوليفيا كالبو، أنها تعزف لزوجها كريستيان مكفري، لحن الحب والوفاء بالتشيللو كل صباح بعد أن عادا إلى منزلهما في لوس أنجلوس عقب 90 يوماً من العزل في كولورادو.

وبثت ملكة جمال العالم السابقة صوراً على حسابها في إنستغرام وهي تعزف وتغني لزوجها مكفري (24 سنة) احتفاء بعودتهما إلى المنزل.

وقالت إن كل امرأة بحاجة لكي تعبر عن حبها لزوجها بطريقة مختلفة ومتجددة، لكي تحفزه أيضاً على التعبير عن تقديره لها، وتخفف من ضغوط الحياة اليومية.

وقالت كالبو إن الوباء قرَّبها أكثر من زوجها وجعلها تشعر بأهمية وجوده في حياتها، وتركز أكثر على الأشياء المهمة وتتناسى الصغائر، لأن الحب والتفاهم والمسؤولية أهم بكثير من أشياء أخرى كانت تشغل اهتمامها قبل أن تمر بأزمة كورونا.

وأكدت أنها لا تشعر بنفسها جميلة إلا في عيون زوجها، لأنها تؤمن أن الجمال إحساس بالأساس وثقة بالنفس، منوهة بأن الحجر الصحي جعلهما أكثر قرباً من بعضهما وباتا يفهمان بعضهما بالإشارة، ويدركان أهمية وجودهما معاً.